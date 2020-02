Le jeu de puzzle-aventure The Academy arrivera au printemps

Pine Studio vient d’annoncer la sortie prochaine de leur nouveau jeu : The Academy. Celui-ci est un jeu d’aventure-puzzle et sortira au printemps sur bon nombre de supports.

Le mystère d’une célèbre académie

Alors que vous pouvez voir le trailer d’annonce de The Academy, voyons voir de quoi il en retourne. La fameuse Académie d’Arbor a toujours été un endroit où la brillance et le mystère vont de pair. Mettez-vous à la place de Sam, un étudiant de première année qui découvre que la grandeur et la crainte se trouvent dans les anciennes salles de l’école.

Avec l’aide de vos amis, vous allez vous attaquer à tous les défis que l’Académie pourra offrir. Devenez une part de l’histoire de cette célèbre académie. Il se dit que, derrière chaque coin de l’Académie, une énigme attend d’être résolue. Êtes-vous prêt à relever le défi?

Pensez différemment avec plus de 200 puzzles et énigmes uniques qui défieront même les joueurs les plus expérimentés.

Explorez une académie visuellement magnifique qui regorge de secrets.

Démêlez un mystère séculaire qui menace l’école et la ville d’Arbor elle-même.

Embarquez dans une aventure épique dans la lignée du professeur Layton.

The Academy sortira ce printemps sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, IOS et Android.