Comme chaque semaine, on vous propose un nouvel épisode d’Indie Story, notre chronique vidéo centrée sur les jeux indépendants. Après vous avoir proposé une sélection de 15 productions indépendantes qu’il ne fallait pas manquer en 2019, on s’attarde sur le très contemplatif Areia: Pathway to Dawn.

Sorti début janvier sur Steam pour moins d’une dizaine d’euros et chapeauté par Gilp Studio, Areia: Pathway to Dawn est un jeu d’aventure qui mise beaucoup sur l’aventure, la découverte de soi et l’émotion. Relativement court, il propose une expérience dépaysante qui devrait plaire aux amateurs de jeux très narratifs.