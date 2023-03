Test Les Sims 4 Grandir Ensemble : Toutes les nouveautés de l’extension

Très régulièrement, Les Sims 4 accueille du nouveau contenu. Quasiment dix ans après sa sortie initiale, la simulation de vie déploie encore et toujours des packs payants et autres mises à jour. Après leur dernière extension en date nommée Les années lycée, ici on se tourne vers la famille avec cette nouvelle extension Grandir Ensemble disponible depuis le 16 mars. Le même jour est d’ailleurs sortie une mise à jour gratuite consacrée aux nourrissons. On fait le point sur les nouveautés et l’on vous partage un avis après y avoir passé plusieurs dizaines d’heures.

Silence, ça pousse

Une nouvelle étape dans la vie des Sims est arrivée et il s’agit des nourrissons. En effet, entre le stade de nouveau-né et de bambin, cette nouvelle catégorie permet à nos enfants de se développer encore plus tout en apprenant à se servir de ses mains, se tenir assis et bien d’autres joyeusetés. Il pourra alors par la suite se déplacer sur les fesses puis à quatre pattes. A chaque nouvelle étape franchie, vous serez avertis des progrès que fait bébé tout au long de sa vie de nourrisson.

Evidemment, de nouveaux meubles ont fait leur apparition afin de vous occuper au mieux de votre nourrisson comme la table à langer ou encore de le berceau pour les besoins primaires, mais aussi un tapis d’éveil pour l’aider à développer sa motricité. Il n’y aura pas d’onglet compétences lorsque vous contrôlerez votre nourrisson, mais chaque étape franchit peut donner une avance dans une compétence une fois qu’il deviendra un bambin. Il pourra en revanche débloquer au maximum 3 spécificités, qui surviennent suite à leur comportement, comme par exemple « a souvent le hoquet », « adore se réveiller », ou encore « éternue souvent ».

De la même manière que pour les bambins, vous pourrez choisir un trait de caractère lorsque votre Sim évoluera de nouveau-né à nourrisson. Vous avez le choix entre calme, intense, prudent, remuant, sensible ou encore solaire, et il ne pourra évidemment pas être modifié plus tard. Concernant les bambins, pas de changement pour leurs traits de caractère, mais ils pourront également développer 3 spécificités qui surviendront suite à leur comportement, comme par exemple vagabond, adore l’eau ou encore déteste être porté.

Les changements de Grandir Ensemble

Gros changement concernant les enfants puisqu’en effet, après la phase bambin, il nous fallait choisir une aspiration pour notre Sim parmi quatre différentes, à savoir la créativité, les facultés mentales, motrices ou sociales. Difficile de choisir alors que notre Sim n’est encore qu’un enfant. Mais désormais, une cinquième aspiration fait son apparition et il s’agit de polyvalence. Et oui, plutôt que de se limiter à une seule faculté, pourquoi votre Sim ne pourrait pas s’essayer à plusieurs en même temps ?

Vous aurez le choix entre Capitaine de la récré, Génie créatif, Pro des soirées pyjamas, et enfin Corps et esprit. Il s’agit de deux facultés en une, vous pourrez donc par exemple vous cultiver tout en aiguisant votre esprit créatif, ou encore développer votre motricité tout en vous faisant des tas d’amis. Les soirées pyjamas peuvent être organisées via le téléphone, organiser un évènement social.

En plus de développer les compétences de base, (mentale, sociale, créative et motricité), les enfants auront la possibilité de débloquer directement les autres compétences, chose qu’ils ne pouvaient faire qu’une fois adolescent. Vous pourrez donc dès maintenant leur faire développer des compétences comme le charisme ou encore les jeux vidéo.

Et petit ajout également pour les Sims adultes, la crise de la quarantaine. Celle-ci aura un impact sur les envies de votre Sim et il vous faudra réaliser ses désirs qui apparaitront dans l’onglet aspiration afin d’y mettre fin. Il est tout à fait possible de ne pas les réaliser mais la crise de la quarantaine durera alors plus longtemps. Un ajout intéressant, qui rend nos Sims encore plus humains.

Nouvelle ville : San Sequoia

Evidemment, qui dit nouvelle extension dit nouveau monde à explorer. La ville de San Sequoia est une ville dynamique située de long d’une baie, et se divise en trois parties. Anchorpoint Wharf est le centre-ville animé avec plusieurs activités pour tout âge, ainsi qu’un cinéma mais qui n’est malheureusement pas jouable. Gilbert Gardens est parfait pour les balades au parc et pour les jeux d’eau pour les enfants. Et Hopewell Hills, plus excentré du centre-ville, propose une banlieue paisible. N’hésitez pas à saluer les Robles, la famille locale influente.

En plus de tout ça, vous avez également de nouveaux choix de vêtements et accessoires, et de nouvelles coiffures. Et nouveauté également, les tâches de rousseur et de naissance. En revanche, il faudra choisir parmi celles déjà existantes, impossible de choisir la forme ou l’emplacement.

Les relations se complexifient

Les liens entre vos Sims se complexifient avec cette extension, avec les membres de votre famille ou vos amis. En effet, deux Sims peuvent définir la nature de leur relation via une dynamique. Cette dernière peut être choisie ou alors débloquée en fonction de vos interactions. Par exemple, un parent peut choisir d’être strict envers son enfant. Cette dynamique permettra à l’enfant de toujours obéir, mais en contrepartie le parent se sentira coupable de son attitude strict.

Il est possible par la suite de la supprimer en achetant une potion dans la boutique de récompenses, et il est tout à fait possible également de ne pas choisir de dynamique. De plus, lorsque vous créez un Sim, l’option aime et n’aime pas a été étofféee. En effet, il vous est possible de choisir ce que votre Sim aime ou non en sujet de conversation, par exemple aime les blagues et n’aime pas le flirt. Ou encore concernant les caractéristiques de Sim, aime les Sims drôles et n’aime pas les Sims enthousiastes. Il ne s’agit par contre pas de caractéristiques physiques. Ces choix peuvent être débloqués à la suite d’interactions de votre Sim, ou lors d’activités, et peuvent tout à fait être supprimés par la suite.

Dans l’onglet Simologie, il existe désormais la catégorie Etapes, qui retracent les moments-clés de la vie de votre Sim. Divisés en trois catégories, premières fois, des vie et sociales, ces étapes vous permettent de vous souvenir du chemin parcouru de votre Sim depuis son premier jour à vos côtés. Les nourrissons et bambins auront des catégories supplémentaires concernant l’apprentissage et leur développement.

Voilà, cette nouvelle extension des Sims vient ajouter une couche supplémentaire de complexité et de profondeur aux relations entre les Sims. Une nouveauté fort bienvenue qui permet d’étoffer davantage l’expérience que l’on peut avoir en jeu, tout en rendant cette partie un peu plus vivante (et les personnages plus humains). Les nourrissons et toute la panoplie d’objets qui les accompagnent sont également bien sympathiques. On apprécie les nouvelles décorations et les objets avec lesquels on peut directement interagir et qui sont liés au gameplay. Même si San Sequoia n’est pas si incroyable à cause de son classicisme et que l’on soufflera toujours autant sur le prix de lancement, Grandir Ensemble reste une bonne pioche dans tous ces contenus additionnels qui s’accumulent, et plaira assurément aux personnes qui aiment approfondir les mécaniques de gameplay.