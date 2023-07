Test Drive Unlimited Solar Crown sortira bien en 2024, découvrez les premières images de gameplay

Plutôt Sharp ou Street, à vous de décider

Bienvenue à Hong-Kong, un open-world qui abrite la compétition du Solar Crown et qui est le théâtre d’une lutte entre deux bandes rivales, les Sharp (plus underground) et les Street (plus bourgeois). Comme promis, il sera possible de créer notre propre avatar afin de le faire progresser, avec un niveau de réputation qui va peu à peu grimper au fil des courses.

Cette présentation nous permet de voir l’interface du jeu avec tout d’abord ce qui nous servira de QG durant l’aventure au sein de ce jeu très orienté multijoueur et communautaire. Une vaste zone où l’on peut rencontrer d’autres joueurs et joueuses, en plus d’exposer sa collection de voitures.

Vient ensuite la conduite entre amis, de quoi faire le plein de gameplay. Les amateurs du genre pourront décortiquer tous les détails de ces extraits, tandis que l’on remarquera plusieurs endroits où l’on pourra sortir de notre carrosse pour partager des moments plus calmes avec les autres avatars, le tout en vue à la première personne.

Précisons également que les images de gameplay que l’on peut voir ici proviennent d’une version alpha du jeu.

Quand sortira Test Drive Unlimited Solar Crown ?

On pouvait s’en douter, mais Test Drive Unlimited Solar Crown ne sortira pas en 2023 comme cela était initialement prévu. Le dernier bilan de Nacon nous l’avait quelque peu confirmé, mais cette présentation permet de mettre les choses au clair : Test Drive Unlimited Solar Crown est maintenant prévu pour le début d’année 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le logo de la version Switch est toujours présent sur le site officiel, mais la console de Nintendo n’est pas mentionnée dans le communique de presse. Ce qui veut sans doute dire que cette version ne sortirait pas en même temps que les autres.

Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment. Cependant, vous pourrez peut-être jouer au titre plus tôt que prévu grâce à l’arrivée d’une bêta.

Comment participer à la bêta de Test Drive Unlimited Solar Crown ?

Cette bêta aura lieu dès le 24 juillet prochain et va durer 3 jours complets. Pour avoir une chance d’y participer, il faudra compter sur sa chance en vous inscrivant à la newsletter du jeu via le site officiel. Ensuite, il faudra croiser les doigts pour être tiré au sort.

Un grève au sein du studio

Mais cette actualité ne doit pas éclipser une autre, puisque l’on a appris qu’une grève avait été débutée hier au sein de chez Kylotonn.

Les employés ont manifesté leur mécontentement lors de la venue Laurent Honoret, numéro 2 de Nacon, au sein du studio pour présenter le bilan 2022-2023 du groupe. C’était l’occasion pour les salariés de faire comprendre à Nacon que le manque de communication entre les membres du studio et l’éditeur est très problématique :

« Dans la majorité des studios rachetés par Nacon, le groupe : est actionnaire unique du studio ; possède l’intégralité de la propriété intellectuelle des jeux produits ; finance les studios par projet, mois par mois, exerçant un droit de vie ou de mort sur ses studios. En pratique, cela veut dire que les studios agissent comme des sous-traitants qui produisent des jeux pour le compte du groupe : ce sont des filiales de Nacon. Cette structure permet aux directions des studios et de Nacon de se renvoyer la balle dès que les travailleur·ses demandent des comptes, des augmentations de salaires et des mesures sociales. Et empêche ainsi les travailleur·ses de trouver des intermédiaires de discussion, empêchant toute tentative de négociation. »

Les membres du studio ont donc demandé à Laurent Honoret de faire en sorte que Nacon alloue plus de ressources aux studios du groupe, dont Kylotonn. Une réponse négative ne s’est pas faite attendre, en annonçant que c’était à la direction du studio de faire ce genre de demandes, alors que ce dernier avait déjà renvoyé la balle à Nacon de son côté. Face à cette situation, la grève a commencé et les membres du studio ont effectué des revendications, visibles sur le communiqué publié sur le site du STJV.