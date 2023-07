Test Drive Unlimited Solar Crown va montrer ses premières images de gameplay la semaine prochaine

Un Test Drive Unlimited Connect pour en apprendre plus

Nacon et KT Racing ont une bonne nouvelle à nous annoncer aujourd’hui : Test Drive Unlimited Solar Crown est enfin prêt à nous montrer du gameplay.

Le titre s’est fait attendre, mais on nous donne maintenant rendez-vous pour un TDU Connect, qui aura lieu le 12 juillet prochain à 19 heures, heure française. Cette présentation devrait durer environ 30 minutes et nous permettra d’en apprendre un peu plus sur la vie automobile à Hong Kong Island, où la compétition Solar Crown fait rage.

On imagine également que ce showcase sera l’occasion pour l’éditeur et le studio d’annoncer une date plus précise pour le jeu, et d’officialiser son report à l’année 2024.

On notera que le communiqué indique désormais que Test Drive Unlimited Solar Crown est uniquement prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Donc plus de Nintendo Switch à l’horizon. Simple erreur ou non, voir cette version disparaitre n’aura a priori rien d’étonnant.