Destiny 2 Lightfall : Notre avis sur l’extension Éclipse

Les fans l’attendaient depuis des mois, et l’extensionest enfin disponible depuis le 28 février dernier. Les gardiens de la lumière sont en route pour Néomuna, la métropole neptunienne où les attendent un nouveau pouvoir, de nouveaux ennemis, de nouveaux modes, de nouvelles armes, une nouvelle campagne enfin vous l’aurez compris beaucoup de nouveautés sur le papier. Beaucoup de promesses certes, mais sont-elles au niveau des attentes des nombreux habitués et surtout est-ce que cette extension n’oublie pas d’ouvrir la porte aux nouveaux joueurs curieux de tenter enfin l’aventure. Car on le sait, Destiny a tendance à s’enrouler les pieds dans le tapis quand il s’agit de relier l’ensemble de ces nouveautés.

Pour rajouter un peu de contexte, cette extension sera accompagnée d’une nouvelle saison de l’an 6 de l’histoire, la Saison de la Résistance. Oui, car Bungie reste fidèle à son système de saison qui semble bien fonctionner en tout cas auprès des joueurs et qui réussit tout de même à apporter un peu de contenu tout au long de l’année. Alors, notre avis se porte sur l’arrivée de l’extension en tant que telle à sa sortie et non sur les contenus à venir. Car pour rappel, un raid est attendu pour le 10 mars prochain, ainsi que de nouveaux donjons pour les saisons 21 et 23. La qualité de ce contenu ne sera donc pas abordée dans ce premier avis.

Hey gardien, C’est un nimbus 2000 !

Après une extension de La Reine Sorcière paru il y a un peu plus d’un an maintenant, Éclipse se met au défi de faire encore mieux. Cela passera certainement par la trame scénaristique avant tout, car oui le LORE autour de la licence est chère aux cœurs des fans. Mais ce n’est pas tout, il aura la tâche de tout faire pour se renouveler et ça les développeurs le savent. Ils ont par ailleurs annoncé travailler sur le sujet, mais cela reste à constater et sous quelle forme.

Avant de tirer des conclusions, prenons le temps de décortiquer un peu la façon dont cette extension nous accueille. Bien évidemment nous avons le droit à des cinématiques toujours aussi soignées et appréciables venant ainsi rythmer notre progression tout au long de cette campagne. Durant les premières minutes, cette nouvelle aventure nous en met pleins les yeux avec des panoramas à couper le souffle, des enjeux importants et de l’action en veux-tu en voilà. Seulement, lors de notre arrivée à Néomuna c’est la douche un peu tiède pour ne pas dire froide. En réalité, la capitale n’est pas aussi lumineuse et incroyable que les trailers ont voulu nous le montrer.

En effet, notre nouvel univers n’a rien de plus que les autres destinations finalement hormis ce côté un peu plus urbain. Et justement, on s’attendait à découvrir une civilisation cachée avec un monde plus vivant notamment. Et bien non, cette ville sonne curieusement creuse composée uniquement des spectres des habitants grâce à une subtile pirouette scénaristique. Et comme à l’image d’à peu près toute cette extension, Destiny fait parfaitement du Destiny. Si on en oublie la pauvreté dans l’écriture des Foule-nuages et notamment Nimbus qui devient rapidement insupportable.

Les développeurs ne donnent pas l’impression d’avoir été inspiré sur ce coup, et finalement on appréciera le level design lors de quelques missions de la campagne, mais peu de chances que les gardiens reviennent sur cette planète uniquement pour ces beaux yeux. On pourrait même reprocher le manque d’exotisme dans les combats car on se retrouve face aux mêmes ennemis. C’est tellement dommage quand on voit la qualité des Tourmenteurs et ce que cela apporte. Cet ennemi va vous donner du fil à retordre tout au long des contenus à venir c’est certain, et c’est l’une des bonnes surprises de cette extension.

Fil obscur…

L’extension n’apporte finalement rien de nouveau, car même si la campagne est dans l’ensemble bien rythmée, le jeu n’a rien de plus à nous servir comme dessert. L’ensemble des activités, tous les joueurs habitués des précédentes extensions connaissent le tableau. Une campagne rapidement expédiée à son lancement, une dizaine d’heures en difficulté normale. Et ensuite retour aux bonnes vieilles habitudes avec les activités, les expéditions, et la quête légendaire pour obtenir une arme surpuissante.

On déroule le fil (vous aurez compris où je souhaite en venir) et rien ne se cache au bout. Il reste une seule chose à aborder et qui est l’une des principales nouveautés, à savoir notre nouvelle doctrine. Le filobscur offre un gameplay complètement différent de ce que l’on a déjà sur le jeu et pourrait même sembler inspiré de ce que l’on retrouve chez d’autres FPS comme Halo dernièrement ou DOOM par exemple avec l’ajout du grappin.

On pourrait même penser que toute cette extension a été pensée autour de cet ajout, tellement elle y prend de la place. Car pour le peu que l’histoire ait à nous raconter, la plupart de nos objectifs sera de maîtriser cette nouvelle capacité. Cet ajout offre clairement de nouvelles approches et de nouvelles possibilités de game design.

Pour finir sur cette extension, on notera tout de même les nombreuses modifications et ajouts concernant l’interface. Car oui il sera désormais possible de sauvegarder directement sur le jeu vos différentes classes, et c’est une fonctionnalité qui ravira plus d’un joueur notamment sur consoles. À cela se rajoute un système de rang un peu inutile pour la clarté de la progression mais surtout un peu plus de légèreté dans les catégories. Rien d’exceptionnel et qui n’aidera pas les nouveaux joueurs à trouver leur chemin, juste des fonctionnalités attendues et qui ont le mérite d’être là désormais. Même si on a encore un peu de mal à comprendre la finalité du système de bons points à assigner à nos coéquipiers en fin de partie.

Destiny 2 – La saison de la Résistance

Et puisque l’extension sera rapidement derrière vous, en attendant la suite. Parlons de cette nouvelle saison qui continuera de rythmer vos journées de gardiens. Nous avons donc le droit à de nouvelles quêtes qui, pour le coup, disposent d’une histoire intéressante à suivre. Avec le retour du domaine, un camp disponible à l’arrivée du jeu dans le secteur de la ZME. Ou même la mise en avant de personnages vieux comme le monde avec Devrim Kay. Pour l’instant, cette saison joue la carte de la nostalgie et donc espérons que la suite réserve des surprises. Car pour le moment, le système de saison reste strictement le même que les précédentes.

En conclusion

Nous sommes forcément déçus de la pauvreté des risques pris sur cette extension de Destiny 2. Éclipse ne fait finalement pas mieux que l’extension précédente de La Reine sorcière, elle fait tout autant du moins. On se contentera du minimum et des bases solides cette fois-ci du côté de Bungie. On espère que le filobscur nous proposera de nouvelles possibilités, car pour le moment si l’on doit attendre quelque chose de cette nouvelle aventure, c’est de cette fonctionnalité que l’on en tirera le meilleur. Le studio continu de servir le menu habituel aux fans et n’ose pas pour le moment changer le moindre ingrédient.