La PS5 sort aujourd’hui et avec elle, notre test complet de la machine. Après vous avoir proposé celui de Marvel’s Spider-Man Miles Morales et d’Astro’s Playroom, on vous parle maintenant de la console. Que vaut-elle ? Qu’en est-il du bruit ? Peut-on s’attendre à de réelles nouvelles sensations ? On vous dit tout dans cette vidéo.