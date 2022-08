Teslagrad 2 dévoile sa première bande-annonce et sortira au printemps 2023

La suite de Teslagrad avait été annoncée en 2020 avec simplement deux petites images. Depuis, c’était quasiment le silence radio, hormis quelques tweets postés pour rassurer la communauté. Finalement, c’est au cours de la conférence Future Game Show que Teslagrad 2 a refait surface, avec une bande-annonce mais aussi une période de sortie et des détails supplémentaires.

Lumina fait son apparition

Cette fois-ci en partenariat avec l’éditeur Modus Games, le studio Rain Games a diffusé un nouveau trailer pour la suite de son jeu de plateforme et de réflexion. Le titre sortira l’année prochaine, dix ans après le premier opus, et nous permettra de suivre une nouvelle héroïne appelée Lumina. Cette dernière va s’écrasé dans une région inexplorée et va découvrir une ancienne tour remplie de technologie. Elle pourra ainsi manipuler des capacités électromagnétiques et résoudre de nombreuses énigmes sur le chemin.

L’un des créateurs, Peter Wingaard Meldahl, déclare : « Je rêvais de créer Teslagrad 2 depuis des années. L’histoire, le gameplay et les mécanismes trottaient dans ma tête depuis que nous avons sorti l’original, et c’est vraiment un sentiment fantastique que de voir ce rêve devenir réalité. ». Une passion qui se ressent à travers les visuels dessinés à la main et cette première vidéo qui a tout de même bien du charme.

Pour l’instant, la date de sortie précise n’est pas connue mais on a tout de même une période de sortie : Teslagrad 2 sortira au printemps 2023 et devrait arriver sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.