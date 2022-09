Teslagrad 2

Teslagrad 2 est un jeu d'aventure et de plateformes en 2D, dans lequel on incarne la jeune Lumina, qui va devoir voyager dans une contrée inconnue suite au crash de son dirigeable. Le jeu se présente comme un metroidvania, avec plein de secrets à découvrir et des outils à débloquer pour pouvoir avancer et résoudre de nombreux puzzles sur la route, tout en faisant face à des boss coriaces qui demandent une bonne utilisation des différentes capacités.