Teruyuki Toriyama (Demon’s Souls Remake, Bloodborne) va quitter Sony Japan Studio

Alors que Keiichiro Toyama (Silent Hill), Kazunobu Sato et Junya Okura sont partis de la société pour fonder Bokeh Game Studio cet été afin de développer un jeu orienté action-aventure avec des éléments d’horreur, c’est au tour de Teruyuki Toriyama de quitter Sony Japan Studio.

[Notice]

I will be leaving SIE WWS JAPAN Studio at the end of Dec. To all the users who have supported JAPAN Studio so far,thank you so much! I will continue to take on the challenge of creating new game IPs in my new company, and I ask for your continued support. #JAPANStudio

— 鳥山晃之 (Teruyuki Toriyama) | SIE JAPAN Studio (@TORIYAMA_SIE) December 24, 2020