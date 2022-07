Tekken Bloodline : La série sera diffusée sur Netflix dès le 18 août

Tandis que Tekken 7 approche tout doucement du palier des 10 millions d’exemplaires vendus, Netflix s’intéresse à la licence de jeux de combats avec un premier anime, nommé Tekken Bloodline. Ce dernier a fait l’objet de plusieurs présentations, mais la plateforme de SVOD a enfin révélé quand on pourrait la découvrir. Et bonne nouvelle, la date de diffusion de la série est toute proche.

Comme un air de Tekken 3

the official trailer for Tekken: Bloodline is here! power is everything! pic.twitter.com/ehYyGpFm8q — Netflix Anime (@NetflixAnime) July 19, 2022

L’été sera placé sous le signe de la baston, puisque Netflix diffusera la série Tekken Bloodlines dès le 18 août prochain. On découvre par la même occasion un nouveau trailer, qui nous montre les différents personnages que l’on va croiser dans l’anime.

Netflix en profite pour rappeler le synopsis de la série :

« « Le pouvoir est ce qu’il y a de plus important. » Jin Kazama a appris les arts familiaux d’autodéfense, les arts martiaux traditionnels de style Kazama, auprès de sa mère dès son plus jeune âge. Même ainsi, il était impuissant lorsqu’un mal monstrueux est soudainement apparu, détruisant tout ce qui lui était cher, changeant sa vie pour toujours. En colère contre lui-même pour ne pas avoir pu l’arrêter, Jin a juré de se venger et a cherché le pouvoir absolu. Sa quête le mènera à la bataille ultime sur la scène mondiale du King of Iron Fist Tournament. »

Rendez-vous donc dans quelques jours pour voir si cette adaptation vaut le coup ou non.