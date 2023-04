Tekken 8 aura bien du crossplay et du rollback selon Katsuhiro Harada

En réponse à un tweet lui demandant si le crossplay serait présent dans Tekken 8, Harada a répondu à l’affirmative, tout en confirmant qu’il se bat pour l’implémentation de cette fonctionnalité depuis longtemps. Il précise qu’il reste encore du chemin à faire, mais que le crossplay devrait bien être là pour le prochain épisode.

already installed it, and it already has what you want. The reason WHY we don't make big announcements like cross-play is Cuz even if we make big announcements, people like you will only say things like, "waaaa! That's normal in this day and age."

So shut up & sit the hell down. https://t.co/ZA1ZKMV9gC

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) April 9, 2023