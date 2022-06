Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, où le trouver au meilleur prix ?

Surprise pour celles et ceux qui attendaient impatiemment le retour des Tortues Ninja avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le titre a fait son retour sur la scène du Summer Game Fest afin de nous montrer que Casey serait de la partie, mais aussi et surtout que le jeu sortira la semaine prochaine. Cependant, si vous souhaitez obtenir le jeu en version physique, il faudra attendre quelques jours de plus. Voici où trouver Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge en version physique au meilleur prix.

Où précommander Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ?

La version numérique du jeu sortira peut-être le 16 juin prochain, mais il faudra attendre le 29 juillet pour obtenir la version boite de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, qui sera vendue aux alentours de 39 €.

Une édition Signature est également disponible en précommande chez Micromania, et contient les éléments suivants pour 74,99 € :

Le jeu dans une boîte spéciale

4 pin’s

Deux porte-clés

Une petite plaque d’égout façon médaillon

Un artwork numéroté et signé

Un masque aléatoire de l’une des Tortues

Voici où vous pouvez précommander le jeu dès maintenant.

Amazon

Micromania

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sera donc disponible le 16 juin sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et le 29 juillet en version boîte.