Returnal annonce une mise à jour gratuite intitulée Ascension disponible le 22 mars

Presque un an après sa sortie, Returnal s’apprête à recevoir une grosse mise à jour. Une bonne nouvelle pour le titre de Housemarque qui peinait à nous faire rester sur le jeu pourtant excellent, la faute à un endgame un peu trop maigre. Intitulée « Ascension », cette update arrivera bien assez vite puisqu’elle est programmée pour le 22 mars.

Coop et mode Infini au programme

Le premier ajout à noter et qui surprend un peu concerne l’arrivée d’un mode coopération. Habituée à errer seule sur Atropos, Selene va pouvoir compter sur un double d’elle-même, permettant ainsi à deux joueurs de braver ensemble les dangers de cette planète sans pitié. Cette fonctionnalité s’applique à l’entièreté du jeu, hormis les phases narratives à l’intérieur de la maison et les défis quotidiens, et se réserve aux abonnés PlayStation Plus.

En coopération, les deux partenaires ne pourront pas trop s’éloigner l’un de l’autre, et si l’un meure, l’autre sera en mesure de le ranimer, si toutefois une fenêtre se présente. La progression de la partie en cours correspondra à celle de l’hôte, et la personne l’ayant rejoint conservera les fichiers audio ou les xénoglyphes qu’elle aura pu collecter durant cette session en tant qu’invité. On peut donc conclure qu’il s’agit en quelque sorte d’une réponse de Housemarque aux regrets liés à l’accessibilité, puisqu’une part des joueuses et joueurs contraints d’abandonner face à une difficulté trop importante ont désormais l’occasion de donner une seconde chance au jeu.

La MAJ accueille aussi la Tour de Sisyphe, exclusivement jouable en solo et accessible après avoir déverrouillé le grappin icarien. Cet édifice comprend une infinité de phases, lesquelles sont décomposées de 20 étages où grouillent des ennemis et des dangers de plus en plus redoutables au fil de votre ascension. En d’autres termes, il s’agit d’un mode Infini qui testera plus que jamais votre skill sur le jeu. Au bout de chaque phase, on fera face à un nouveau boss nommé Algos, qui lui aussi sera de plus en plus puissant à chaque rencontre.

Ce mode amène aussi un système de scoring accompagné d’un leaderboard, avec un multiplicateur qui grimpera au fil des éliminations, et qui retombera à chaque fois que l’on se fera toucher ou en cas de délai trop important sans avoir fait de dégât. Nous voilà donc devant un challenge typiquement arcade inscrit dans le plus pur ADN de Housemarque. Cerise sur le gâteau, des éléments scénaristiques inédits font également leur apparition au sein de cette tour.

Returnal est disponible sur PlayStation 5 et héritera donc de cette mise à jour « Ascension » le 22 mars.