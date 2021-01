Team Ninja : qu’en est-il du retour de Ninja Gaiden ?

Les déclarations s’empilent au fil des semaines autour de Team Ninja et les questions fusent concernant leur licence culte Ninja Gaiden.

Alors qu’on apprenait tout récemment que Tomonobu Itagaki a fondé son propre studio et qu’il souhaite de nouveau réaliser un jeu vidéo, c’est au tour de l’homme derrière Nioh de dévoiler des informations.

Le producteur et réalisateur Fumihiko Yasuda, qui a notamment travaillé sur Nioh et officié à divers postes sur les jeux Ninja Gaiden, a accordé une interview à The Gamer. Le sujet ? Les projets du studio japonais.

Ninja Gaiden dans tous les esprits

Les projets de Team Ninja pour 2021 avaient déjà été annoncés il y a quelques semaines grâce à la prise de parole de plusieurs membres de l’équipe dans la presse japonaise. Et comme le souligne une fois de plus Fumihiko Yasuda, il n’y a pas de Nioh 3 en projet pour le moment.

Rapidement, l’interview va se concentrer sur le sujet Ninja Gaiden et le potentiel retour de la série sur le devant de la scène.

Pour rappel, au delà de la référence qu’est la licence, une fuite l’année dernière avait laissé planer le doute quant au possible retour de la trilogie.

Enfin, Tomonobu Itagaki a récemment rappelé son envie de retravailler avec Xbox, ce qui fait écho à l’arrivée de Ninja Gaiden sur la première Xbox à l’époque.

Si le producteur reste flou dans ses déclarations, il ne se prive pas de rappeler l’importance de la franchise pour le studio mais également pour Nioh qui n’existerait pas sans elle.

En outre, il fait mention du personnage de Ryu Hayabusa, héros de Ninja Gaiden et Dead or Alive, les deux égéries de Team Ninja, dont il aimerait revoir une apparition dans un jeu prochainement.

Les derniers mots laissent supposer que nous en saurons plus dans quelques mois. Il va donc falloir se montrer patient avant des annonces plus officielles et le retour tant espéré du plus violent des ninjas après 8 ans d’absence, si l’on oublie le dispensable et non-canon Yaiba : Ninja Gaiden Z.

Vous pouvez toujours retrouver Ninja Gaiden Sigma II et la version Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge sur le PlayStation Now, tandis que Ninja Gaiden II est accessible sur le Xbox Game Pass.