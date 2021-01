Team Ninja dévoile ses projets pour 2021 avec plusieurs annonces en vue

La Team Ninja a récemment évoqué dans la presse japonaise ses objectifs pour 2021. Filiale de Koei Tecmo, le studio à qui l’on doit les séries Ninja Gaiden, Nioh ou encore Dead or Alive prévoit plusieurs nouveaux jeux pour l’année à venir.

Une année de transition

Comme mentionné par Fumihiko Yasuda, l’un des cadres de la Team Ninja, l’année 2021 est envisagée comme une année de transition pour le studio qui a décidé de mettre la licence Nioh en pause après y avoir consacré 7 années de développement.

En effet, le directeur du studio, Yosuke Hayashi, affirme que la franchise Nioh a été conçue comme une série destinée à la PS4 et que la PS5 offre de nouvelles opportunités pouvant permettre la naissance d’une possible nouvelle franchise. En outre, Fumihiko Yasuda, qui a notamment réalisé Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, fait part de son envie de retravailler sur un nouveau Ninja Gaiden.

Pour rappel, Ninja Gaiden est une franchise culte initialement sortie sur la première Xbox et dont le dernier véritable épisode en date remonte à 2013. Beat’em all exigeant et violent, nous sommes en droit de penser que les succès que sont les Nioh mais aussi Devil May Cry 5 de Capcom peuvent être bénéfiques pour un retour du célèbre ninja.

En attendant plus d’informations concernant les projets de Team Ninja, sachez que la franchise Nioh fera tout de même un retour en 2021 avec les sorties le 5 février prochain de la Nioh Collection sur PC et PS5. N’hésitez pas à prendre connaissance de notre avis sur le très bon Nioh 2 actuellement disponible sur PS4.