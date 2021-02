Tales of Vesperia: Definitive Edition s’est vendu à un million d’exemplaires

Tales of Vesperia est l’un des épisodes les plus appréciés de la saga, mais il n’était sortir que sur Xbox 360 à l’origine en Occident, laissant alors une bonne partie des fans de la saga sur le carreau. Avec Tales of Vesperia: Definitive Edition, le jeu s’est offert une réédition sur d’autres plateformes, ce qui l’a visiblement aidé puisque cette version s’est vendue à un million d’exemplaires.

Le remaster est millionnaire

Bandai Namco a donc annoncé que le remaster de cet épisode s’est bien vendu, même s’il a mis environ deux ans à atteindre ce chiffre. Avec ce succès, on ne serait pas étonner de voir l’éditeur sortir de ses cartons d’autres remasters du genre des épisodes les plus populaires, mais on espère surtout que Tales of Arise va bientôt donner de ses nouvelles, étant donné que le titre est très attendu.

Tales of Vesperia: Definitive Edition est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.