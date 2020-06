Tales of Crestoria est repoussé à une date indéterminée

Déjà reporté une première fois l’an dernier, Tales of Crestoria, le JRPG de la licence Tales of à destination des mobiles, a de nouveau été repoussé à une date indéterminée.

Selon le compte Twitter officiel du jeu, Bandai Namco est en train de peaufiner les derniers détails et de corriger les bugs apparus au cours de la dernière phase bêta. Ses ultimes préparatifs prenant « plus de temps que prévu », le studio japonais est contraint de décaler le lancement du titre.

Tales of Crestoria sera disponible sur iOS et Android. Sa nouvelle date de sortie sera annoncée « ultérieurement » sans plus de précisions.

An update on release date

We have an update on the release date on our official site and in the text below.

We sincerely apologize for the further delay in the game.

We offer our sincerest thanks for your support for TALES OF CRESTORIA. pic.twitter.com/WvMrrmpHpn

