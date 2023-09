Tales of Arise annonce une grosse extension avec le DLC Beyond the Dawn

Attention, l’article contient quelques spoils de la fin de Tales of Arise.

Le retour du meilleur JRPG de 2021

Certains aurait sans doute préféré un nouvel opus, mais on comprend aussi que Bandai Namco veuille capitaliser sur le succès critique et commercial du renouveau de la licence Tales of sorti en 2021. Tales of Arise a été un véritable vent de fraicheur pour cette vieille franchise du JRPG et on ne boude pas notre plaisir à l’annonce de cette extension majeure.

Prénommée Beyond the Dawn (le nom avait été déposé en 2022), cette nouvelle aventure prend place un an après la fin de Tales of Arise. Les deux mondes ont été unifiés mais les tensions entre Dahniens et Renans demeurent. Alors que le groupe d’Alphen se trouve toujours entre les deux mondes, ils rencontrent une mystérieuse jeune fille nommée Nazamil. Elle possède le sang des deux peuples, Dahna et Rena, mais elle n’appartient à aucun des deux endroits. Alphen propose de la protéger, mais cela va créer quelques difficultés pour le groupe, de même que la malédiction d’un mystérieux masque.

Bandai Namco décrit le DLC comme une grosse extension qui ajoute 20 heures de jeu supplémentaires. Il sera ainsi possible d’explorer de nouveau le monde de Dhana et Rena (avec quelques changements), d’accomplir de nouvelles quêtes, de combattre de nouveaux boss et de visiter de nouveaux donjons.

On retrouvera évidemment les six membres du groupe, mais il n’est pas encore clair s’il y aura des nouveautés en termes de gameplay. Globalement, les détails concernant le contenu inédit restent encore un peu vagues, et on espère en apprendre davantage très bientôt.

Il ne faudra toutefois pas attendre très longtemps puisque Tales of Arise : Beyond the Dawn sortira le 9 novembre prochain sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.