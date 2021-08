Tales of Arise : Dohalim montre ses capacités dans le dernier trailer

Depuis quelques jours, il est possible de s’essayer à Tales of Arise via une démo gratuite qui a été publiée sur consoles. Cela permet ainsi de découvrir tous les personnages, et jusqu’ici, Dohalim était le seul protagoniste à ne pas avoir droit à son propre trailer, une injustice réparée aujourd’hui par Bandai Namco.

Le dernier membre de la troupe

Malgré son rang et son apparence de noble, Dohalim n’hésitera pas à mettre ses talents au service de l’équipe avec une grande maitrise du bâton comme arme de combat, en plus de pouvoir lancer des artes centrés sur le pouvoir de la nature.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à notre nouvel aperçu.