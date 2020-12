Des nouvelles de Tales of Arise le 15 décembre prochain ?

Sans doute l’un des jeux à venir les plus attendus, Tales of Arise se fait très discret mais pourrait bientôt donner des nouvelles à l’occasion des 25 ans de la série Tales of.

Un beau cadeau de noël ?

Tales of Arise ne donnait pas beaucoup de nouvelles depuis son annonce à l’E3 2019 si ce n’est pour dernièrement nous parler des difficultés que rencontrent l’équipe de développement à cause de la pandémie. Le titre s’est ainsi vu décalé à une fenêtre encore indéterminée (2021 ou 2022), mais nous pourrions enfin avoir des informations sur sa situation le 15 décembre prochain.

Comme annoncé sur le site officiel, un stream aura lieu à cette date à l’occasion des 25 ans de la série. On peut s’attendre à des performances musicales avec la présence des deux compositeurs historiques (Motoi Sakuraba et Go Shiina), mais aussi des chanteurs comme le groupe DEEN qui est responsable du célèbre opening de Tales of the Abyss. D’ailleurs la voix de Luke von Fabre (Chihiro Suzuki) sera présente en compagnie d’autres comédiens et d’invités surprises pour réaliser des interprétations en direct.

Bien entendu, on nous promet également des nouvelles concernant les jeux de la franchise sans plus de précision. Si l’on peut s’attendre à du nouveau contenu concernant les titres mobiles Tales of Crestoria et Tales of the Rays, on espère avoir des surprises avec notamment ce que nous attendons tous, mais peut-être aussi avec une annonce plus surprenante encore. En effet, Bandai Namco a déposé en octobre dernier le mystérieux nom « Tales of Luminaria » dans plusieurs régions.

Nous vous tiendrons au courant le 15 décembre prochain si on en apprend un peu plus.