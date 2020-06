Tales of Arise est repoussé et ne sortira sans doute pas en 2020

Tales of Arise, le nouvel opus de la série d’Action-RPG de Bandai Namco donne enfin des nouvelles mais pas forcément celles que l’on attendait.

Tales of Covid

Après Tales of Berseria, il semble que l’éditeur japonais ait revu les ambitions à la hausse avec un Tales of Arise assez surprenant d’après les premières images du jeu. Entre autres des graphismes superbes et un gameplay changeant radicalement avec ce que l’on a connu. Seulement, il semble que ce renouveau prenne du temps, et malheureusement la pandémie n’a pas aidé le studio a tenir ses délais.

Ainsi, le titre repousse désormais sa fenêtre de sortie. Alors que l’on nous avait indiqué un vague « 2020 », même si rien n’est précisé dans l’annonce, il semble que l’année 2021 soit donc plus propice à sa sortie bien que rien ne soit encore certain (autrement dit possiblement 2022 également).

Beaucoup seront déçus à n’en pas douter mais Bandai Namco nous offre tout de même un joli wallpaper pour se faire pardonner.