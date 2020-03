Tales from the Borderlands : une version Redux et une suite en fuite ?

En plus de The Walking Dead, Telltale Games a adapté plusieurs autres licences en aventure narrative dont Borderlands avec Tales from the Borderlands. Et vous savez quoi ? Depuis quelques heures, une rumeur annonçant son retour se répand comme une traînée de poudre sur la toile !

Une version Redux et une suite en 2020 ?

Relayée par le compte Twitter @AllGamesDelta, la fuite montre ce qui serait le trailer d’une version Redux, qui semble ajouter du contenu supplémentaire au titre lancé en 2014.

Tales from the Borderlands: Redux leaked trailer pic.twitter.com/4nh9DTHzRZ — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) March 18, 2020

Ce n’est pas tout puisque, au bout d’une trentaine de secondes, sa potentielle date de sortie, fixée à 2020, s’efface pour visiblement annoncer l’arrivée d’une suite. Sous quelle forme ? Un mini-épisode inclus dans l’édition Redux ou un nouvel opus à la durée de vie similaire au premier volet ? Les paris sont ouverts.