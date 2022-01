Take-Two prévoit un pic de revenus à la fin de l’année fiscale 2023/2024

Si Take-Two a connu une petite baisse de forme en bourse suite à son rachat de Zynga un peu plus tôt cette semaine, l’éditeur compte bien se rattraper dans les années à venir. Lors de ce rachat, Axios a remarqué que Take-Two prévoyait alors d’augmenter ses revenus et sa croissance annuelle de 14% lors de la fin de l’année fiscale 2023/2024. Et selon certains analystes, seuls quelques cas de figures peuvent signifier une telle hausse, et la théorie la plus avancée est bien entendu celle de la sortie de GTA VI.

C’est l’analyste Doug Creutz qui joue les Nostradamus le premier, en déclarant que cette augmentation pourrait être de 9 milliards l’entreprise, ce qui signifierait « probablement le lancement de GTA VI durant l’année fiscale 2024 ». Axios rapporte que Take-Two a déjà fait des prévisions si lointaines pour GTA V avant sa sortie, et que l’éditeur pourrait bien faire ici la même chose pour GTA VI.

I'm struggling to work out how a 14% increase indicates a GTA 6 release. At a very quick glance, GTA 5 shot revenue up by +110%, and RDR2 shot revenue up by +60%.

Seems to indicate a smaller release to me.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022