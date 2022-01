Take-Two rachète Zynga dans un deal qui valorise ce dernier à 12,7 milliards de dollars

Take-Two va bientôt pouvoir rajouter une page de plus à ses bilans financiers trimestriels, avec l’acquisition d’une autre entreprise. Et pas n’importe laquelle, puisque l’on parle ici du géant du jeu mobile Zynga. On apprend aujourd’hui que Take-Two vient d’acquérir l’ensemble des parts de Zynga, dont les jeux vont maintenant intégrer le portfolio de l’éditeur.

Take-Two se dirige vers le mobile

Take-Two annonce donc avoir mis la main sur toutes les parts de la société, estimées à 9,86 dollars à l’unité, ce qui valorise Zynga à hauteur de 12,7 milliards de dollars. Un deal énorme, qui devient le plus gros rachat dans le milieu du jeu vidéo, qui offre un nouveau panel de possibilité pour Take-Two.

On connait principalement Take-Two pour ses jeux « premium » sur PC et consoles, que ce soit du côté de la série GTA, Borderlands ou NBA 2K, mais avec cette acquisition, l’éditeur devient de facto l’un des plus gros éditeurs de jeux mobiles. Le rôle de Zynga sera ainsi d’apporter les licences de Take-Two sur mobiles, et de conquérir de nouveaux marchés. Le free-to-play sera l’un des focus de cette acquisition, avec la volonté pour Take-Two de créer des synergies entre les plateformes en se basant sur ce modèle.

Comme le précise Daniel Ahmad, analyste financier, si le deal est acté et présenté comme officiel, il faut savoir qu’il existe un délai de 45 jours durant lequel un autre acteur peut s’inviter dans cet accord afin de proposer une meilleure offre. C’est par exemple ce qui s’était passé dans le cadre du rachat de Codemaster, qu’EA avait justement piqué sous le nez de Take-Two, en formulant une meilleure offre.