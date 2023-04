SYNCED : Le mode solo du shooter SF s’offre une démo à durée limitée sur PC

Attendu sur PC dès l’été prochain, SYNCED, le shooter en vue à la troisième personne free-to-play PvPvE orienté science-fiction de NExT Studios (Death Coming, Crown Trick…) et de Level Infinite (Tower of Fantasy, V Rising, Arena of Valor…), a refait parler de lui aujourd’hui. Pour quelle raison ? Afin d’annoncer l’arrivée d’une démo à durée limitée et centrée sur son mode solo.