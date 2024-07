Un an et puis s’en va

Sorti le 8 septembre 2023 sur PC, SYNCED est un free-to-play édité par Level Infinite (division de Tencent) qui mélange PvP et PvE avec une composante roguelite, qui permet d’améliorer son équipement entre chaque run. Le lancement du titre ne s’est pas fait sans heurts et les avis à son sujet ont été mitigés. C’est encore pire depuis quelques temps avec des évaluations plutôt négatives sur Steam, qui sont le reflet d’une communauté en colère et quelque peu abandonnée.

C’est pourquoi Level Infinite va stopper les frais et fermer les serveurs de SYNCED. C’est sur le site officiel du jeu que l’on apprend la nouvelle, qui nous indique dans un premier temps que les microtransactions ont été désactivées en vue de cette fermeture. Cette dernière aura quant à elle lieu le 8 septembre prochain, soit pile pour le premier anniversaire du jeu. Après cette date, il ne sera plus possible de télécharger le titre, ni même de le lancer. On a vu plus joyeux comme cadeau d’anniversaire.