Synapse remontre un peu de gameplay avant sa sortie prochaine

Un vrai combat mental

Annoncé pour la première fois lors du state of play de Sony puis il y a quelques semaines en arrière, Synapse nous remontre tout l’étendu de son potentiel. De ce que l’on a compris du scénario dans ce nouveau trailer, vous êtes visiblement un soldat coincé dans l’esprit mental d’un colonel. Votre but sera d’y dénicher un code, et ainsi arrêter une probable attaque biologique.

C’est donc pour cela que le soft nous emmène dans une esthétique tout en noir et blanc, et qui se dote pour l’heure d’un feeling pour le moins dynamique et jouissif, avec la possibilité d’user de différentes pétoires et de vos pouvoir télékinésiques. La vidéo en question a pu également nous montrer qu’il sera possible d’améliorer notre personnage avec des arbres à compétences, mais aussi la faculté de changer d’armes. Des boss seront aussi visiblement au rendez-vous, et autant dire que Synapse fait diablement envie.

La production de nDreams sera de sortie le 4 juillet prochain, exclusivement sur PSVR2.