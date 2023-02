Accueil > Actualités > The Foglands, Journey to Foundation et trois autres titres s’illustrent en vidéo pour le PSVR 2

Afin de fêter en bonne et due forme la sortie du PlayStation VR 2 hier, le State of Play de Sony en a profité pour annoncer en vidéo cinq nouveaux titres. Et promis, il ne s’agit pas de portages pour une fois, ou presque.

The Foglands, un rogue-like cartoon

Pour tenter de relancer un tant soi peu l’intérêt de posséder un PlayStation VR 2 hormis pour Horizon: Call of the Mountain, Sony a enchainé les trailers pour les jeux à venir sur son casque de réalité virtuelle. Tout d’abord, nous avons eu droit à une bande-annonce de gameplay pour The Foglands. Dans ses graphismes cartoons, le soft sera un rogue-like dans lequel vous devrez combattre des monstres, récupérer du loot, et d’éviter de vous faire avaler par la brume, qui sera votre pire ennemi.

Le tout nous a paru quand même assez mou sur le feeling, et on espère que le jeu sera bien plus fun que ça, lui qui nous promet une aventure envoûtante. Tout ceci sera à vérifier à sa sortie, prévue plus tard dans l’année, sans plus de précisions.

Journey to Foundation, de l’aventure à la sauce science-fiction

Concernant le second gros jeu, nous avons eu également un certain Journey to Foundation. Prévu quant à lui pour Automne 2023 sur le nouveau casque VR de Sony, le jeu d’aventure basé sur les livres de l’écrivain Isaac Asimov, nous plongera dans une galaxie en plein chaos. Vous prendrez le contrôle d’un espion galactique charger d’infiltrer un groupe de transfuges, mais qui va découvrir une sombre vérité pouvant changer le cours de sa mission.

La production du studio canadien Archiact nous propulsera dans un univers science-fiction qui s’avère solide et qui devrait faire honneurs aux travaux de la série de livres d’Isaac Asimov sur Fondation. Le titre affiche quand même dans ce trailer une direction artistique accrocheuse, et nous prions fort pour que le gameplay suivre derrière. Nous avons hâte d’en voir plus, et il faudra pour ce faire, attendre cet Automne pour sa sortie.

Green Hell VR, ou le portage d’un jeu déjà existant en VR…

Le troisième jeu présenté n’avait pas vraiment le don de nous enthousiasmer. Il s’agit d’un portage VR pour Green Hell, qui n’est autre qu’un jeu de survie où votre protagoniste est pris au piège au cœur de la forêt Amazonienne. Vous devrez progresser en survivant aux dangers de la forêt et équipé d’une radio, votre objectif sera de suivre une voix familière, qui dévoilera votre présence ici au fil du jeu.

A première vue dans ce court teaser, nous avons pu avoir que le titre de Creepy Jar propose des contrôles VR relativement immersifs, et où vous devrez lutter contre la soif, la faim et la fatigue. Vous devrez aussi fabriquer vos outils, des armes et des abris tout en faisant face aux attaques d’animaux sauvages comme de vilains crocodiles. Les amateurs de simulateurs de survie devraient être aux anges, et il ne reste plus qu’à voir si dans la pratique, cette mouture VR de Green Hell apportera une véritable plus value par rapport au jeu original.

Réponse à sa sortie cette année, sans aucunes précisions sur PSVR 2.

Before Your Eyes, la pépite indé où il faudra cligner des yeux en VR

Dans les portages VR présentés par Sony sur ce State of Play, il y a évidemment Before your Eyes. Véritable petit pépite indépendante, le soft va proposer grâce à la technologie très avancée du suivi des yeux du PSVR 2, une aventure interactive guidée par vos clignements d’yeux. Ici, Before your Eyes nous offre une histoire nous faisant revivre de précieux souvenirs de votre famille et votre personnage.

Les joueurs VR pourront ainsi découvrir ou redécouvrir d’une autre manière, cette histoire poignante doté d’une esthétique saisissante. Rendez-vous le 10 mars prochain sur PSVR 2, pour poser les mains et cligner des yeux sur Before your Eyes.

Synapse, un shooter qui peut potentiellement surprendre

Pour couronner le tout, Synapse est le dernier jeu a s’être exhibé pendant ce State of Play. Dans son habillage artistique en noir et blanc accrocheur, le soft prendra la forme d’un jeu d’action. Vous devrez dégommer vos ennemis à coup d’armes à feu, tout en utilisant quelques pouvoirs télékinésiques qui ont l’air vachement sympas à utiliser. Pour le reste, nous n’en savons que très peu sur la teneur du scénario de Synapse et de son contenu global.

Il en va de même pour sa date de sortie, qui se fend d’un simple « cette année »…

Qu’on se le dise, si certains titres VR peuvent valoir le coup, on est bien loin d’avoir un vrai gros jeu qui donne envie de payer le prix fort pour un PSVR 2. Tout ce que l’on souhaite, c’est que Sony ait gardé quelques billes supplémentaires lors de ses prochains State of Play, afin de justifier l’achat de son casque VR au line up bien maigre, et orné de portages à foison.