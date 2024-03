SWORN : Un nouveau rogue-like coopératif annoncé sur PC et consoles par Windwalk Games et Team17

Lancement cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Switch

Bien qu’il soit jouable en solo, ce titre est avant tout pensé pour la coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs/joueuses et nous invite à contrôler des personnages chargés de reconquérir un royaume de Camelot gangréné par un roi Arthur et ses chevaliers de la Table Ronde corrompus. Pour parvenir à nos fins, il faudra survivre aux dangers mortels présents sur notre chemin en améliorant progressivement notre équipement et nos diverses capacités, notamment en acceptant des bénédictions auprès de figures puissantes comme Merlin ou la fée Viviane.

Notez également que le studio texan s’est inspiré des œuvres du dessinateur américain de comics Mike Mignola pour concevoir la direction artistique qui rappelle un peu celle de Ravenswatch et Curse of the Dead Gods, deux productions de Passtech Games.

SWORN arrivera plus tard cette année sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.