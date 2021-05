Swords of Legends Online : Présentation du MMORPG chinois et premier avis en vidéo

Déjà disponible sur le territoire chinois depuis un petit moment, Swords of Legends Online s’apprête à sortir dans nos contrées occidentales. C’est Gameforge qui va s’occuper de l’édition en Europe et l’éditeur n’hésite pas à régulièrement communiquer sur son MMORPG. On vous avait présenté un donjon en exclusivité il y a peu d’ailleurs.

On a eu l’occasion d’y jouer en avant-première lors d’une bêta réservée à quelques joueurs, l’occasion idéale pour nous de vous présenter ce MMO venu de Chine. Garni, complet et dynamique, Swords of Legends Online s’annonce prometteur, comme on vous le présente dans cette vidéo.

Swords of Legends Online sortira cet été sur PC via Steam et le Launcher Gameforge.