Swords of Legends Online : Présentation exclusive du donjon des Ruines des flots déchaînés

Swords of Legends Online continue de se dévoiler toujours plus avec de nombreuses vidéos, notamment sur son univers. Nous vous avions déjà présenté en exclusivité la classe du Mage épéiste, et nous vous proposons aujourd’hui un nouvel extrait de gameplay exclusif afin de présenter le donjon des Ruines des flots déchaînés (Raging River Ruins).

10 minutes de gameplay à découvrir

Ces ruines sont des échos du passé qui montrent ce qu’il reste de certains autels et temples de Jiangdu, qui ont été détruits avec la guerre entre les différentes écoles. Quelque chose de maléfique refait surgir ces ruines, qui demandent d’être explorées. Cette zone pourra donc être explorée avec des groupes allant de 5 à 10 joueurs, qui ne seront pas de trop pour faire face à toutes les menaces comme on peut le voir dans ce long extrait de gameplay.

Il s’agira d’un donjon réservé à celles et ceux ayant atteint le niveau maximal, et sera jouable dans trois niveaux de difficulté, avec trois boss différents à abattre, comme le Général du fléau printanier, un guerrier qui tire sa force du temple.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC dans le courant de l’année.