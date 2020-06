Sword Art Online : Alicization Lycoris présente son système de customisation

Après nous avoir dévoilé un premier trailer et du gameplay, Bandai Namco et Aquria viennent de sortir un nouveau trailer pour Sword Art Online : Alicization Lycoris introduisant la customisation et l’exploration.

Créez votre avatar, forgez, chassez, pêchez et créez des liens

Dans Sword Art Online : Alicization Lycoris, vous avez la liberté de créer votre propre avatar. Vous pouvez également utiliser des armes et une armure pour exprimer pleinement votre style. L’exploration est tout aussi importante que la chasse aux monstres vicieux. Plongez dans des multiples activités dans lesquelles vous devez courrir, sauter, grimper et même nager pour recueillir les ingrédients nécessaires.

Forger vous permet de créer des armes puissantes avec des compétences supplémentaires ! N’oubliez pas de graver des accessoires utiles afin de gagner des pouvoirs supplémentaires. Et avant de partir pour sauver le monde, n’oubliez pas l’alchimie ! Craftez et faites le plein de médicaments qui vous seront utiles en toute situation.

Après une longue journée, chaque héros doit manger. Chassez ou pêchez afin de recueillir les ingrédients appropriés pour préparer un délicieux repas gastronomique. Mieux vaut avoir le ventre plein, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas le plus important … les gens avec qui vous partagez votre voyage sont essentiels. Vous allez pouvoir gagner gagner des points sociaux pour mieux comprendre et connaître vos partenaires.

Tissez des liens plus forts entre vous grâce à des conversations significatives. Ces conversations vous permettent d’apprendre quelque chose de nouveau sur votre partenaire, qu’il s’agisse d’un moment sensible au cœur ou d’un commentaire significatif. Écoutez votre partenaire en choisissant la bonne réponse pour influencer la conversation et passez au niveau suivant!

Sword Art Online : Alicization Lycoris est prévu pour le 10 juillet sur PlayStation 4, Xbox One et PC.