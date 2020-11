La Switch devient la deuxième console de salon la plus vendue par Nintendo avec 68.3 millions d’exemplaires écoulés

Nintendo réalise encore une belle performance en matière de ventes que ce soit au niveau des consoles Switch ou celui des jeux. Grâce au bilan financier des six derniers mois (entre avril et septembre 2020) nous avons le détail sur cette incroyable ascension de la compagnie japonaise.

La Switch double la NES

La première grosse performance notable concerne la Nintendo Switch qui a atteint les 68.3 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. Elle dépasse ainsi la NES (61.91 millions) et prend la place de deuxième console de salon la plus vendue de l’histoire de Nintendo derrière la Wii (101.63 millions). Un chiffre impressionnant qu’il faut tout de même nuancer dans la mesure où la Switch est une console hybride qui peut être aussi considérée comme une console portable.

Elle reste ainsi encore loin du monstre DS (154.02 millions) mais se rapproche de la 3DS (75.94 millions). On imagine que le confinement aura un peu aidé la firme mais la prouesse reste impressionnante avec 12.53 millions de Switch vendues en 6 mois. Dernier point intéressant, nous avons le détail de la part de Switch classiques et de Switch Light dans ce total de 68.3 millions : 57.93 millions pour la Switch classique et 10.6 millions pour la Switch Light lancée il y a pratiquement 1 an.

Le top 10 des ventes de jeux

Nintendo a également mis à jour les ventes concernant le software. Animal Crossing : New Horizon s’envole toujours plus haut avec 14.27 millions d’unités vendues entre avril et septembre. Le titre se rapproche ainsi dangereusement de l’indétrônable Mario Kart 8 Deluxe. Voici la liste complète des 10 jeux les plus vendus sur Switch :

Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 millions Animal Crossing : New Horizons – 26.04 millions Super Smash Bros. Ultimate – 21.10 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 19.74 millions Pokémon Epée et Bouclier – 19.02 millions Super Mario Odyssey – 18.99 millions Pokémon: Let’s Go Pikachu! et Let’s Go, Evoli! – 12.49 millions Super Mario Party – 12.10 millions Splatoon 2 – 11.27 millions New Super Mario Bros. U Deluxe – 8.32 millions

Tous ces bons résultats ont entrainé un rehaussement des prévisions pour les mois à venir du côté de Nintendo. Il faut aussi garder en tête que la période charnière des fêtes de Noël approche à grands pas et risque de venir gonfler drastiquement ces chiffres.