Paper Mario : La Porte Millénaire – Nos premières impressions sur cette version remasterisée

Énième version remasterisée d’un jeu génial datant d’une ère révolue, débarquant après des Metroid Prime Remastered, Pikmin 1+2 ou The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, pour ne citer que les productions Nintendo, Paper Mario : La Porte Millénaire nous arrive dans un petit mois.

Avant cela, puisque visiblement très confiante vis-à-vis de la qualité de cette production, l’entreprise nous a permis de mettre les mains sur une version complète pour vous livrer nos premières impressions, via une session s’étant étalée jusqu’à la fin du troisième chapitre du jeu. Les connaisseurs savent que cela représente déjà un beau morceau de l’aventure, ce qui nous permet, dès aujourd’hui, d’être assez pointus quant à nos craintes et attentes. Alors, vous conseille-t-on de précommander votre exemplaire ? C’est ce que nous allons voir.

Conditions de jeu : Nintendo nous a fait parvenir une version complète du titre, pour laquelle certaines mises à jour sont cependant à prévoir avant la sortie. Il nous a été interdit de poursuivre après l’achèvement du chapitre 3 avant l’écriture. Cet article est garanti sans spoiler.

Le cube de toutes les passions

Quand on en vient à parler de Gamecube, il y a deux écoles. D’abord, il y a ceux qui disent LE Gamecube… sans commentaire ! Puis, il y a les autres, pour qui on croirait que la console est comme descendue des cieux, avec sa ribambelle d’apôtres ayant redéfini la ludothèque Nintendo. Sortie en mai 2002 par chez nous, cette console cubique, armée d’une anse pour être transportée, et de pas moins de quatre ports manette, ne se sera pas très bien vendue. Pire, face à la concurrence elle fait beaucoup de peine, puisque non seulement elle se fait dépasser par le tout nouveau challenger du marché, à savoir Xbox, mais en plus elle est à des années lumières d’une PlayStation 2 ayant écoulé plus de 150 millions de copies dans le monde. Pourtant, les sorties marquantes ne manquent pas sur cette machine déchue.

Paper Mario : La Porte Millénaire est de celles-ci. Arrivant en novembre 2004 sur le vieux continent cette suite à l’exceptionnel Paper Mario de la Nintendo 64 aura immédiatement rencontré le succès critique escompté. On parle d’un titre ayant sans difficulté atteint les 87 sur Metacritic ce qui, certes, reste une donnée plutôt arbitraire pour l’époque, mais demeure tout de même un bon indicateur de l’affection du public et de la presse pour ce RPG tout de papier vêtu. Alors évidemment, sa version de 2024 est attendue, notamment par les fans du jeu original qui constatent, comme tout le monde, les prix aberrants des jeux Gamecube sur le net. Premier bon point, cette édition Switch coûtera moins cher neuve que sa grande sœur d’occasion. Néanmoins, tout n’est pas pour nous réjouir dans cette sortie liftée.

Bon, on ne va pas se mentir, les premières minutes passées sur le titre sont emballantes. Visuellement, cette version s’écarte très peu de l’originale, mais elle se rehausse néanmoins avec une certaine élégance. De ce fait, les fans de l’original ne seront pas dépaysés, et les autres n’auront pas l’impression flagrante de jouer à un jeu vieux d’une vingtaine d’années. Ce que les musiques, réorchestrées avec une finesse qui fait plaisir à entendre, ne viendront que corroborer. Et pour les éternels nostalgiques, pas de panique, puisqu’un item vendu une bouchée de pain dans les premières ruelles de l’aventure leur permettra de profiter de la bande sonore originale. Une petite attention qui fait plaisir à voir, au même titre que l’apparition de badges permettant de moduler la difficulté de l’aventure (différents de celui que l’on trouvait dans l’original), rappelant ce que proposait Sea of Stars l’an dernier.

Et lesdits badges ne seront pas de trop puisque, à première vue, la difficulté globale du jeu n’a absolument pas été revue à la hausse. Ce qui signifie que, comme à l’époque, les joueurs chevronnés n’auront probablement aucun mal à venir à bout de cette aventure, malgré quelques petits pics pouvant surprendre. Chose que la profusion de combats, s’enchaînant à une cadence qui a des chances d’irriter, n’arrange pas, puisque l’on ne met pas de temps à faire évoluer notre Mario de poche, jusqu’à rouler sur la totalité des ennemis rencontrés. C’est en tout cas le constat que nous retirons de nos quelques heures de jeu, au cours desquelles nous avons déjà pu nous frotter à à plusieurs boss. Aucun n’aura posé le moindre problème, et pire, nous ne nous sommes jamais vraiment senti en difficulté.

Des bases solides

Mais en dehors de cela, difficile de bouder son plaisir. Paper Mario : La Porte Millénaire reste fidèle à lui-même, avec une écriture qui fonctionne bien, malgré une histoire qui n’a jamais l’air de voler bien haut, une galerie de personnages attachants, et un humour gentillet qui fait souvent mouche. On est assez proche de ce que les jeunes joueurs ont pu découvrir sur les plus récents Color Splash et The Origami King, avec une recette relativement linéaire comportant beaucoup de combats, et un peu d’exploration dans des décors fort agréables à l’œil. Simple mais efficace, et finalement on ne lui en demandait pas vraiment plus, d’autant qu’il s’agit du seul moyen légal de s’essayer sans se ruiner à un classique de la Gamecube.

Côté combats, on retrouve des mécaniques directement héritées de Super Mario RPG, avec un système de QTE pour parer aux attaques ennemies, mais aussi pour lancer nos propres capacités. Chose qui, comme toujours dans la série de RPG dédiée au plombier moustachu, permet d’impliquer le joueur à tout instant durant les affrontements. De quoi leur permettre de gagner drastiquement en intérêt, malgré leur relative mollesse par rapport à ce qui se fait aujourd’hui dans le genre, même si cela n’excuse pas totalement leur profusion parfois exaspérante. Reste que l’on n’aurait pas été contre quelques améliorations, quitte à s’écarter du matériau original, notamment en ce qui concerne l’interface. Mais on chipote.

Quelques petits points de détail restent à confirmer néanmoins. Pour commencer, on attend de se rendre compte de combien la nostalgie joue un rôle dans ces premières impression plutôt positives. Parce que si l’on garde un souvenir fort agréable du Paper Mario de la Gamecube, et que ces premières heures passées sur la version Switch ont eu l’effet délectable d’une madeleine de Proust, rien ne nous dit que la recette prendra aussi bien à terme, dans cette édition remise aux goûts du jour. On constate bien que les interactions avec le décors sont moins nombreuses, et beaucoup moins dissimulées que chez The Origami King par exemple, ce qui peut jouer en la défaveur de l’exploration sur le long terme, dans la mesure où la progression s’annonce très linéaire.

On espère aussi que les combats sauront gagner en intensité à mesure que l’on progressera dans l’aventure, sans quoi celle-ci risque de se révéler un brin soporifique sur le long terme, comme chez les deux derniers opus de la franchise. Au moins, les possibilités semblent bien supérieures à ce que l’on constatait chez le sympathique, mais un peu décevant, Super Mario RPG nous arrivant dans sa version Switch l’an dernier. Enfin, on ne serait pas contre quelques ajouts notables, afin d’offrir une vraie plus-value à cette version qui, sans cela, et malgré une durée de vie au moins aussi colossale que celle de l’original, a des chances de décevoir un brin certains fans attendant un peu plus qu’un simple lifting. Même si, là encore, on chipote.

Prometteur, Paper Mario : La Porte Millénaire l’est assurément. En même temps, on s’y attendait un peu, la version d’origine étant un véritable must have de la Nintendo Gamecube. Tout ne semble pas forcément rose, notamment du côté des combats qui nous ont semblé beaucoup trop nombreux au cours de notre session. Mais il faut dire ce qui est, cela fait chaud au cœur de retrouver ce classique du RPG façon Big N, qui ne semble avoir rien perdu de son univers enchanteur, ses personnages attachants, et son humour gentillet. On ne tient clairement pas le jeu de l’année, mais très certainement une aventure fort recommandable pour tout joueur Switch.