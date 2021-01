La Switch Pro sortira-t-elle cette année ?

C’est en tout cas se que prévoit le site spécialisé GamesIndustry.biz. Plusieurs experts de l’industrie vidéoludique annoncent une grande année pour le géant japonais, avec, notamment l’arrivée de la Switch Pro qui pourraient devenir la console la plus vendue en 2021.

Une console qui rassemble

Plusieurs analystes expliquent que l’arrivée d’un modèle Pro de la Switch serait logique d’un point de vue commercial. La Switch s’est très bien vendue cette année. Malgré l’arrivée sur le marché de la PS5 et de Xbox Series X, elle a conservé sa première place sur le podium des ventes.

L’industrie vidéoludique a connu un certain essor en 2020, année marquée par un contexte sanitaire particulier. La capacité des jeux vidéo à rassembler les amis (en ligne) et la famille (sur le canapé) a probablement joué un rôle dans ce succès.

Le jeu est devenu, à plus grande échelle, un créateur de lien social. Nous pouvons donc pressentir une diversification et une multiplication des jeux qui proposent des expériences sociales tels que Among Us ou Animal Crossing et la Switch est la console familiale par excellence.

Ne nous emballons pas. D’autres experts n’annoncent pas une nouvelle console pour 2021 mais s’attendent plutôt à une mise à jour majeure.

Évidemment, nous n’en savons encore rien pour le moment, mais après de nombreuses années de rumeurs sur la Switch Pro, nous sommes naturellement impatients.

Et vous ? Pensez-vous que 2021 pourrait être l’année de la Switch Pro ?