Surfshark : Un VPN quasiment gratuit avec cette offre exceptionnelle Black Friday 2023

L’offre du Black Friday de Surfshark

Pour le Black Friday, Surfshark offre une réduction de 80% sur son abonnement à seulement 1,99 €/mois sur un engagement de 24 mois (+3 mois gratuits), soit un total de 53,76 €. Pour ceux désirant plus de fonctionnalités, Surfshark One est proposé à 2,69 €/mois pour un plan similaire, pour un total de 75,36 €.

Quels sont les avantages du VPN pour les joueurs et joueuses ?

Surfshark VPN est particulièrement avantageux lorsque l’on joue en ligne. Notamment les atouts suivants :

Réduire les latences et les décalages en connectant les joueurs à des serveurs plus proches des serveurs de jeu.

Contourner les restrictions géographiques pour accéder à des jeux et des serveurs disponibles uniquement dans certains pays.

Protéger contre les attaques DDoS, courantes dans le milieu des jeux en ligne.

Préserver la confidentialité et l’anonymat sur les plateformes de jeu en ligne.

L’inscription à Surfshark est facile et rapide. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Surfshark, de choisir votre plan, de créer un compte, de sélectionner votre mode de paiement, et de télécharger le VPN. Une fois connecté, vous profitez immédiatement d’une expérience de jeu sécurisée et sans restrictions.

Surfshark One : pour une protection complète

En plus de son service VPN, Surfshark propose Surfshark One, un pack d’outils de sécurité complet. Pour seulement 2,69 € par mois, vous bénéficiez non seulement du VPN, mais aussi d’une protection antivirus, d’alertes en temps réel pour les violations de données, et d’une protection de la webcam, renforçant ainsi votre sécurité en ligne.

Pourquoi choisir Surfshark ?

Surfshark se distingue par ses nombreuses fonctionnalités : un bloqueur de publicités et de traqueurs, un mode camouflage, une politique stricte de non-conservation des logs, une connexion simultanée sur un nombre illimité d’appareils, et une vitesse de serveur optimale pour le streaming et le jeu.