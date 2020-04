Super Mega Baseball 3 sortira le 13 mai sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Deux ans après un deuxième épisode au gameplay accrocheur mais souffrant d’un contenu faiblard, Super Mega Baseball 3 se présente à nous et sortira le 13 mai prochain sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Switch au prix de 44,99$ (tarif français inconnu pour le moment).

Sept minutes de gameplay pour convaincre

Afin de nous faire patienter, Metalhead Software a diffusé une vidéo dévoilant sept minutes de gameplay du titre. On peut notamment y découvrir les différentes mécaniques de jeu de ce nouvel opus mais aussi l’interface utilisateur qui a été repensée. Notez que les graphismes semblent plus détaillés et que l’éclairage change en fonction de l’heure à laquelle le match se déroule (de jour ou de nuit).

Dans son communiqué, le studio indépendant canadien indique que Super Mega Baseball 3 inclura un mode Franchise inédit prenant bien évidemment en compte le développement des joueurs. Tandis que les jeunes auront besoin d’accumuler de l’expérience, les plus âgés verront leurs statistiques diminuer et, une fois le temps venu, prendront leur retraite. L’entreprise promet également un bien meilleur contenu, que se soit en solo, coop ou multijoueur.