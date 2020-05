Test Super Mega Baseball 3 – Home Run

Après un second épisode intéressant, Super Mega Baseball revient avec un troisième épisode qui se veut aller encore plus loin dans leur idée de proposer un jeu accessible, mais avec un contenu dense.

A savoir que le jeu, au contraire de la série The Show, ne jouit pas de la présence d’une compétition officielle en soutien financier et de visibilité. Pas grave car, comme c’est le cas ici, c’est l’occasion de pouvoir créer et inventer ce que l’on veut, que ce soit en terme d’imagerie notamment. Le jeu utilise en effet un style graphique plutôt cartoon mais il ne faut pas se tromper, on est loin d’avoir affaire à un jeu de baseball au rabais !

Conditions de jeu : Nous avons joué à Super Mega Baseball 3 sur PC à l’occasion de ce test. Nous avons eu la possibilité de jouer à l’ensemble des modes de jeu, dans différents niveaux de difficulté.

Un beau coup de batte !

Super Mega Baseball 3 est un jeu de baseball dans la pure veine du genre sportif. On incarne notre équipe, à la fois lors des rôles de lanceur ou de batteur. Pour le coup, rien de bien neuf de ce côté. On retrouve au niveau gameplay tout ce qui faisait la réussite du second volet signé Metalhead Software.

Bien entendu, l’ensemble a encore plus gagné en finesse. Que ce soit les statistiques des joueurs, la gestion de leur endurance, ou encore la dimension mojo de chaque joueur, toujours aussi plaisant. Il sera ainsi possible de continuer à viser la tête pour énerver les adversaires et leur faire perdre leurs nerfs par exemple.

Pour le coup, on garde vraiment la dimension fun du titre, qui est a mi-chemin entre l’arcade pure, avec une dimension simulation tout de même présente. Elle l’est d’ailleurs encore plus avec la principale nouveauté de cet épisode, le mode Franchise.

Un mode franchise qui vient changer la donne

Là où le précédent épisode peinait, c’était dans le contenu pur proposé par le jeu. Aujourd’hui, les choses ont changé avec l’arrivée du mode franchise. Véritable grosse nouveauté de ce Super Mega Baseball 3, on va parler un peu plus en détail de ce mode de jeu.

On peut tout d’abord choisir son équipe, personnaliser le nombre de matchs pour chaque année ou encore la durée des matchs. Tout cela aura un vrai impact, notamment concernant notamment l’évolution de vos joueurs. En effet, l’ensemble de vos joueurs vont évoluer, s’améliorer, s’épuiser tout au fil de la saison, et cela pèsera dans la balance énormément lors des périodes des transferts.

Il sera bien possible de simuler les matchs que nous ne jouerons pas et ceux que nous souhaiterions ne pas jouer. Proposer donc un jeu avec un mode de simulation ainsi couplé à la notion de statistiques de joueurs rend le mode franchise une vraie réussite. On prend un vrai plaisir à avancer de match en match, faire évoluer la composition d’équipe, effectuer les recrutements… Un mode vraiment réussi de bout en bout.

A noter qu’il sera même possible d’éditer vos joueurs, leur tête ainsi que leur maillot. En plus de cela, il sera possible d’ajouter lorsqu’ils seront débloqués, des traits à vos joueurs pour les spécialiser concernant leur pratique que ce soit de la batte ou du lancer. Super Mega Baseball 3 a davantage misé sur la personnalisation, et cela fonctionne.

Si on ajoute en plus à tout cela un mode élimination, un mode saison, avec la possibilité de personnaliser l’ensemble de toute l’expérience, que ce soit offline ou online, on se retrouve cette fois-ci avec un jeu vraiment dense en terme de contenu, avec cette difficulté malléable de façon unifiée ou personnalisée pour chaque aspect du jeu.