Super Mario Party se met à jour et ajoute enfin un vrai mode online

Mieux vaut tard que jamais ? C’est certainement l’adage que s’est fixé Nintendo concernant Super Mario Party, qui avait été décrié lors de sa sortie pour son absence de mode online digne de ce nom, ce qui était un comble pour un party game. Le constructeur corrige aujourd’hui le tir avec une mise à jour qui apporte enfin la possibilité de jouer avec ses amis en ligne à plus de jeux.

Une mise à jour inattendue

Le jeu en ligne est arrivé dans Super #MarioParty sur Nintendo Switch via une nouvelle mise à jour gratuite ! Jouez aux modes Mario Party et Mario Party en duos ainsi qu'à des douzaines de mini-jeux en ligne ! Plus d'infos : https://t.co/EDyuWAcXph pic.twitter.com/fljpIarF82 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 27, 2021

Le titre laissait bien les joueurs participer à quelques mini-jeux en ligne, mais cela se limitait à une poignée d’activités seulement. Avec cette nouvelle mise à jour, il sera enfin possible de jouer au vrai mode principal de Super Mario Party en ligne avec des amis, à savoir le jeu de plateau, et ce avec tous les personnages. Rappelons qu’il est nécessaire de posséder un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer en ligne.

Des lobbies pourront être créés pour jouer entre amis jusqu’à 4 joueurs, afin d’éviter d’inviter des inconnus, et il sera aussi possible de jouer en ligne même si vous êtes deux sur la même console. Dans ce cas là, vous ne pourrez jouez qu’avez deux autres personnes qui sont elles aussi sur une seule console. De la coopération sera également possible en plus du versus traditionnel.

Super Mario Party est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.