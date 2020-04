Super Mario Maker continue de faire des émules, et la nouvelle mise à jour majeure n’inversera pas la tendance. En effet, après avoir annoncé qu’une quantité astronomique de stages avaient été mis en ligne depuis la sortie du jeu, il vous sera désormais possible de créer votre propre jeu.

Créer un Super Monde

Nintendo, via la nouvelle mise à jour 3.0.0 a décidé d’offrir une nouvelle flèche à son arc Super Mario Maker 2 (en plus de fonctionnalités inédites que vous pouvez voir ici). Votre soft va pouvoir héberger pas moins de huit mondes différents, une pléthore de stages différents et vous proposera de créer votre propre monde que vous allez pouvoir partager en ligne ainsi que votre propre jeu.

Vous allez enfin pouvoir concevoir votre propre monde, le façonner à votre idée et ensuite le partager avec les joueurs du monde entier. Que demander de plus ? Créer son propre jeu Super Mario, quel plaisir !

Super Mario Maker 2 est exclusivement disponible sur Nintendo Switch.