Super Mario Maker 2 accueillera le mode « Créer un super monde » dès demain

Avec plus de dix millions de stages mis en ligne depuis son lancement l’an dernier, Super Mario Maker 2 connait un grand succès auprès des joueurs et cela ne risque pas de s’arrêter puisqu’il accueillera sa dernière mise à jour majeure dès demain. Celle-ci ajoutera de nombreuses nouveautés comme la possibilité de créer des mondes et même son propre jeu Super Mario.

Huit mondes pour un total de quarante niveaux

Officialisé en vidéo par Nintendo, le platformer sandbox repousse ses limites en passant du statut de créateur de niveaux à celui de créateur de jeux Super Mario. Intitulé « Créer un super monde », ce nouveau mode permet de concevoir vos mondes comme vous l’entendez.

Votre jeu peut héberger au maximum huit mondes pour un total de quarante stages différents, soit cinq par monde. Bien entendu, une fois que vous serez satisfait de votre travail, il ne vous restera plus qu’à le partager avec les joueurs du monde entier.

La prochaine mise à jour du titre ajoutera également des fonctionnalités inédites que nous vous présentons ci-dessous :

Le champignon de Super Mario Bros 2 : Pour monter et lancer n’importe quel ennemi mais aussi utiliser les boules de neige dans les niveaux dédiés

Le costume de grenouille de Super Mario Bros 3 : Il octroie la capacité de nager plus facilement et de courir sur l’eau

Le ballon de puissance de Super Mario World : Il permet de flotter dans les airs

Le Super Gland de New Super Mario Bros U. : Il vous offre la possibilité de planer dans les airs

La Fleur boomerang de Super Mario 3D World : Lancez-la pour éliminer plusieurs adversaires à la fois

La boîte canon de Super Mario 3D World : Équipez-vous-en pour tirer des boulets et faites un tir chargé pour envoyer le projectile vers une cible plus lointaine

La boîte à hélice de Super Mario 3D World : Pour atteindre une hauteur trois fois supérieure à la normale

La boîte POW rouge de Super Mario 3D World : Sa durée de vie est trois fois plus longue que la boîte POW classique

Le masque Goomba de Super Mario 3D World : Enfilez-le pour tromper les ennemis sur votre route

Le masque Bill Balle de Super Mario 3D World : Mettez-le pour voler comme vous le souhaitez

Les Terreurs de Bowser : Incompatibles avec les niveaux Super Mario 3D World, ce sont des boss qui possèdent des caractéristiques uniques

La Clé maudite : Si vous la prenez, le Phanto de Super Mario Bros 2 viendra vous hanter

Le Trampignon ON/OFF de Super Mario 3D World : Ces tremplins ont des propriétés différentes en fonction de la couleur de l’interrupteur ON/OFF auquel ils sont associés

Les Mechakoopas : Incompatibles avec le style Super Mario 3D World, ces automates peuvent tirer des missiles et des rayons laser mais aussi voler dans les stages nocturnes.

Super Mario Maker 2 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.