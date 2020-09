Super Mario 3D World + Bowser’s Fury annoncé sur Switch

Lors de ce Nintendo Direct surprise, Nintendo a également annoncé un nouveau remaster version deluxe pour la Switch à l’occasion des 35 ans de Mario avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Un autre remaster mais on prend aussi

Sorti initialement en 2013 sur Wii U, Super Mario 3D World reviendra sur Switch avec du contenu supplémentaire à l’image des Mario & Luigi sur 3DS avec ce « + Bowser’s Fury » en rajout. On retrouvera donc Mario, Luigi, Peach et les Toad (avec évidemment les costumes de chat pour s’agripper partout) qui devront sauver le royaume des Libella en libérant sa princesse. Il sera possible de jouer jusqu’à 4 joueurs mais la petite nouveauté est que l’on pourra cette fois-ci jouer en ligne avec des amis en plus du mode local.

La fin du trailer nous tease également le contenu supplémentaire qui fera intervenir la furie de Bowser si l’on en croit le titre.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira sur Switch le 12 février 2021.