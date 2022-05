Suda51 : Le prochain jeu de Grasshopper Manufacture pourrait être révélé cette année

Maintenant que son travail sur la licence No More Heroes est presque terminé, puisque le troisième opus va bientôt recevoir un portage sur PlayStation, Xbox et PC, Suda51 peut se concentrer sur d’autres projets avec son studio Grasshopper Manufacture. A l’occasion de la présentation NetEase qui a eu lieu la semaine dernière (relayée par Niche Gamer), le créateur est revenu sur sa relation avec l’éditeur, mais aussi sur le planning de ses prochaines annonces.

Une annonce pour les Game Awards ?

Dans cette vidéo, Suda51 dévoile alors que l’un des prochains jeux du studio pourrait être révélé à la fin de l’année, sans plus de précisions :

« Les jeux que nous créons dans ce studio, je veux dire les jeux vraiment, vraiment cools et tout nouveaux, nous allons continuer à les créer. Je me demande quand je pourrai les annoncer ? Peut-être vers la fin de l’année ? […] Je veux me dépêcher et montrer à tout le monde ce que nous faisons. »

Il prévient cependant que l’annonce pourrait glisser vers l’année prochaine, mais il vise visiblement la fin d’année 2022. Et forcément, avec un tel timing, on peut facilement s’imaginer qu’une telle annonce puisse être diffusée durant les Game Awards, qui auront lieu en décembre.

On ne sait rien de ces annonces, mais VGC pointe du doigt que le passage de la présentation NetEase consacré à Grasshoper met brièvement en avant un casque de la série Power Rangers in Space. Un indice sur le prochain titre du studio ?