Suda51 (Killer 7, No More Heroes) annoncera certainement son prochain jeu en 2025

Une suite ? Une nouvelle licence ?

Chaque année, c’est presque un passage obligé pour les créateurs japonais. Ces derniers passent au micro de Famitsu ou encore 4Gamer afin d’exprimer leurs vœux pour la nouvelle année, tout en donnant quelques indices sur ce qui feront durant les prochains mois. À ce petit jeu, Suda51 s’est contenté d’un très bref commentaire, qui est on ne peut plus explicite pour ses projets en 2025 :

« Je pense que je serai en mesure d’annoncer un nouveau jeu ! »

2025 sera donc l’année où Suda51 nous révélera son prochain projet, sans que l’on sache encore ce que c’est exactement, ni si cela sortira aussi durant cette même année. La saga No More Heroes semble maintenant être terminée, une suite de Killer 7 semble tenir plus du fantasme qu’autre chose… alors que peut-on espérer ?

Difficile à dire pour le moment, même si l’intéressé n’a jamais caché son envie de produire un jour un jeu à licence. Il y a deux ans, lors d’une interview chez nous, il nous avait confié vouloir réaliser un jeu X-Men, grâce au partenariat entre Grasshopper et NetEase (qui vient d’ailleurs de sortir Marvel Rivals). Pas certain que Marvel lui confiera pour autant les clés de l’une de ses plus grandes licences, mais qui sait. Il faut plutôt imaginer le départ d’une nouvelle licence pour Suda51, qui ne manque jamais d’idée, comme il l’a prouvé dernièrement en imaginant le concept de Hotel Barcelona.