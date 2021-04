Subnautica Below Zero présente les avantages de sa version PS5

Subnautica Below Zero a ouvert ce State of Play pour nous rappeler que le titre arrive bientôt sur PS4 et PS5. Il en a profité pour nous présenter les avantages de la version PS5 pour que l’on plonge un peu plus dans la nouvelle génération.

Une suite qui ne jette pas de froid

Suite du titre sorti en 2018, Subnautica Below Zero nous plongera au pôle de la planète 4546B. Le joueur y incarnera Robin et devra survivre en attendant les secours sur cette planète hostile qui semble avoir été colonisée par une intelligence extraterrestre.

Grâce à une nouvelle vidéo de présentation, nous avons un meilleur aperçu de la version PS5 du jeu qui utilisera les fonctionnalités de la manette DualSense comme le retour haptique, mais aussi une résolution en 4K et du 60 FPS en mode performance. Autre bonne nouvelle, si vous possédez le jeu original Subnautica sur PS4 en version physique ou dématérialisée, vous pourrez passer à la version PS5 gratuitement.

Subnautica Below Zero sortira sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, et Xbox Series X le 14 mai prochain.