The Quarry : Un bon film interactif à la Until Dawn ? Test en vidéo

Décidément, Supermassive Games est très productif ces dernières années. En plus de l’anthologie The Dark Pictures, qui accueille quasiment un nouveau jeu d’horreur par an, le studio vient de nous sortir The Quarry, cette fois-ci en partenariat avec 2K Games. Cependant, l’objectif est ici de se rapprocher de Until Dawn, sorti en 2015.

On nous propose alors une aventure très proche du film interactif où l’on y suivre un groupe de jeunes partis en colonie d’été. Sauf que bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, et ce sera à vous d’agir sur les événements et de faire des choix cruciaux qui joueront sur leur chance de survie.

On vous partage notre avis dans ce test vidéo, sans spoiler. The Quarry est quant à lui déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.