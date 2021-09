Le nouveau studio d’EA qui travaille sur un open-world pourrait s’appeler Neon Black Studios

En mai dernier, on apprenait que Electronic Arts planchait actuellement sur un titre en monde ouvert, qui a été confié à une nouveau studio créé par l’éditeur. VGC rapporte aujourd’hui que ce nouveau studio pourrait bien être nommé Neon Black Studios, comme un dépôt de marque pourrait le laisser entendre.

Toujours aucune information sur le jeu

L’appellation « Neon Black Studios » a en effet été déposée par EA le mois dernier dans le registre américain des dépôts de marques et de brevets, tout comme au registre de propriété intellectuelle de l’Union Européenne. Il est fait mention que ce nom recouvre le développement de jeu vidéo, comme on peut s’en douter. A partir de là, il est facile de faire le lien avec le studio fraîchement créé par Electronic Arts.

Pour rappel, ce nouveau studio est dirigé par Kevin Stephens, ancien vice-président de Monolith Productions, et travaille sur un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, dont on ne sait rien de plus actuellement. On ignore par exemple s’il s’agit d’une nouvelle licence ou non. Si le nom du studio venait à être officialisé, les informations autour du jeu pourraient sans doute commencer à se déverrouiller un peu plus.