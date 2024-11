Strinova est un nouveau shooter au style anime qui sort cette semaine en free-to-play

Paper Overwatch

On met de côté notre cynisme deux minutes pour laisser la place à la présentation de ce Strinova, qui se veut être un shooter free-to-play mettant en avant un casting de personnages dont l’esthétique lorgne du côté des animes. Des protagonistes qui sont tous uniques, comme dans un hero-shooter, même s’ils auront tous la particularité de pouvoir passer d’un modèle 3D à un modèle 2D. Une fonctionnalité étonnante qui permet à Strinova de sortir un peu du lot, tant tout le reste semble rester dans le carcan habituel des shooters du genre.

Dès son lancement, Strinova proposera 15 personnages jouables, avec sans doute d’autres à venir plus tard. 14 maps seront également accessibles sur les différents modes de jeu (« Démolition » et « Match à mort » en équipe sont les deux déjà confirmés).

Et vous n’aurez pas à patienter longtemps pour le découvrir puisque le jeu sera disponible dès le 21 novembre prochain sur PC via Steam, Epic Games Store, ou le client du jeu. Vous pouvez démarrer le pré-téléchargement du jeu dès aujourd’hui. Des versions PS5, Xbox Series et mobiles sont également prévues, mais pour l’année prochaine.

Les préinscriptions sont encore ouvertes sur le site officiel et vous permettront de récolter quelques bonus lors du lancement.