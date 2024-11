Atomic Picnic est un nouveau shooter au style anime avec de la coopération et du roguelike

Une nouvelle expérience coopérative

Envie de souffler un peu après du zombies sur Call of Duty Black Ops 6 ? Sorti il y a une dizaine de jours sur Steam, Atomic Picnic est la dernière création du studio brésilien BitCake Studio. Après avoir fait ses armes sur un petit titre gratuit et une expérience en réalité virtuelle, l’équipe a voulu viser un peu plus grand pour cette nouvelle production indépendante : un jeu de tir à la troisième personne jouable en coopération auquel on ajoute une composante roguelike. Le studio mise d’ailleurs sur des sessions plutôt courtes, afin de dynamiser un maximum les parties.

Vous êtes alors plongés dans un monde post-apocalyptique suite à une catastrophe nucléaire envahi par des hordes d’ennemis mutés, où la coopération et la stratégie sont essentielles pour espérer survivre. Les derniers rescapés, regroupés en petites communautés nomades, luttent pour leur survie tout en explorant des terres désolées pour trouver des ressources. Ce chaos n’empêche pas les survivants de profiter des rares moments de répit autour de pique-niques improvisés, qui deviennent vite le théâtre de batailles acharnées. Et pour changer des tons réalistes du genre, les développeurs ont décidé de mélanger le tout à une direction artistique très colorée, très proche d’un anime.

Côté mécaniques, les session de jeu vont d’abord commencer par une phase préparatoire où l’on va collecter des ressources, préparer son arsenal et bien s’organiser pour maximiser ses chances de réussite. Puis vient l’arrivée des vagues d’ennemis, où il faudra défendre sa position en éliminant des monstres de plus en plus puissantes. Bien que jouable en solo, la communication avec d’autres joueurs et joueuses est évidemment primordiale. Saupoudrons le tout d’un peu de roguelike puisque à chaque partie, les cartes, ennemis et bonus vont évoluer, avec un système de compétences à débloquer au fur et à mesure.

Pour l’instant, le titre est seulement prévu sur Steam, avec un accès anticipé qui suit son cours. Les premiers retours sont d’ailleurs plutôt encourageants, avec des évaluations plutôt positives et une bonne centaine de personnes connectées au moment de l’écriture de ces lignes, ce qui est de bonne augure pour un titre coopératif (indépendant, on le rappelle). Une roadmap vient aussi d’être dévoilée : si la priorité est accordée aux correctifs liés à l’IA, à l’équilibrage et la stabilité, plusieurs fonctionnalités sont déjà à l’étude, avec un matchmaking et système de partie rapide, davantage de personnages et bien d’autres choses.